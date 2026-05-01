Variazioni di bilancio l' opposizione attacca | Fondi fermi e obiettivi mancati

Il consiglio comunale di Viterbo si è riunito per una lunga seduta dedicata alla manovra finanziaria, durante la quale sono stati approvati il rendiconto 2025 e le variazioni al bilancio di previsione 20262028. La discussione ha coinvolto anche la ratifica di alcuni provvedimenti adottati d'urgenza dalla giunta. L'opposizione ha criticato le scelte, sottolineando che i fondi sono rimasti fermi e gli obiettivi non sono stati raggiunti.

Il consiglio comunale di Viterbo si riunisce per una seduta fiume dedicata alla manovra finanziaria, con l'approvazione del rendiconto 2025 e una serie di variazioni al bilancio di previsione 20262028, inclusa la ratifica dei provvedimenti adottati d'urgenza dalla giunta. I lavori si sono aperti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Comune, 500.000 euro fermi in cassa: l’opposizione attacca Rendiconto di bilancio, il Consiglio approva. Poi la maggioranza attacca l'opposizione“I bilanci sono in ordine, e nessuna grave irregolarità è stata riscontrata, né contabile né finanziaria. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Approvata una variazione al bilancio di previsione 2026-2028; Variazioni di bilancio, l'opposizione attacca: Fondi fermi e obiettivi mancati; Variazione di bilancio da 750 milioni verso l'esame in Commissione. Appello incrociato tra M5s e Pd: Evitiamo tensioni; Il Comune destina quasi 700 mila euro di interventi nella scuole. Consiglio comunale, variazione di bilancio e fine cantiere PalaGuerrieriFabriano – Il Consiglio comunale ha approvato ieri pomeriggio, a Palazzo del Podestà, il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025 ... radiogold.tv Provincia di Imperia, variazione di bilancio da 23 milioni: investimenti su scuole, strade e patrimonioNel dettaglio, per il 2026 il totale della variazione raggiunge i 23,3 milioni di euro, mantenendo il pareggio di bilancio. A seguito dell’operazione, il bilancio complessivo dell’ente passa a oltre ... rivieratime.news 10.000 euro per il Parco Laghetti Continua il lavoro sulle variazioni di bilancio approvate in Consiglio Comunale, con interventi mirati alla cura e alla sicurezza del nostro territorio. Abbiamo destinato 10.000 euro per un intervento importante al Parco Lagh - facebook.com facebook