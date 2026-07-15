Un militante del partito di Vannacci, Giuseppe Barboni, è coinvolto in un pestaggio avvenuto a San Benedetto ai danni di un cittadino iracheno. La vittima ha presentato denuncia, e la Procura sta valutando l’ipotesi di lesioni personali. Vannacci ha preso le distanze da Barboni, affermando di essere contrario a qualsiasi forma di violenza ingiustificata e dichiarandosi sbalordito per quanto accaduto.

Vannacci prende le distanze da Giuseppe Barboni dopo il pestaggio di San Benedetto. La vittima denuncia: la Procura valuta l'ipotesi di lesioni personali Il leader di Futuro Nazionale (Fn) Roberto Vannacci si è scagliato contro il militante del suo partito Giuseppe Barboni, che ha pestato qua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci contro Barboni dopo il pestaggio di un iracheno: "Contrario a violenza ingiustificata", il militante: "Sbalordito"

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VANACCI SCARICA BARBONI DOPO IL PESTAGGIO DEL MIGRANTE: CONTRARIO ALLA VIOLENZA

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DENUNCIATO PER IL PESTAGGIO, ORA GIUSEPPE BARBONI SE LA PRENDE ANCHE CON ROBERTO VANNACCI. Dopo l'apertura dell'inchiesta per lesioni, il referente di Futuro Nazionale non nasconde l'amarezza per le parole del generale. #Vannacci x.com

Vannacci scarica Barboni dopo il pestaggio del migrante: Contrario alla violenza, non si stava difendendo reddit

San Benedetto, Vannacci scarica Barboni: La violenza non era necessaria. Lui replica: Che delusioneVedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso…. Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, commen ... blitzquotidiano.it

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