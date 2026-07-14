Vannacci molla Barboni il militante del pestaggio al migrante | Sono contro la violenza non giustificata da esigenze di difesa

Vannacci ha lasciato il gruppo di Barboni, il militante coinvolto nel pestaggio di un migrante. In una dichiarazione, ha affermato di aver visto il video solo oggi e di essere sempre stato contrario alla violenza, a meno che non fosse giustificata dalla legittima difesa. Aggiunge che, nel caso specifico, non ritiene che la violenza sia giustificata.

«Ho visto quel filmato solo oggi. Sono sempre stato contrario alla violenza, salvo quando è giustificata da esigenze di legittima difesa, e questo non mi sembra il caso». Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, prende le distanze dal comportamento dell’imprenditore Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano del movimento, che ha colpito con alcuni pugni Michael Habeeb Jousif, cittadino iracheno, pubblicando poi sui social le immagini del pestaggio. Secondo il generale, quanto accaduto «va oltre quella che può essere una reazione a un comportamento molesto», ha detto all’ AdnKronos. Il pestaggio e le dichiarazioni di Vannacci. 🔗 Leggi su Open.online

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