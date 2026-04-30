Preoccupante politicizzazione della manifestazione Naturalmente Pianoforte

Arezzo, 30 aprile 2026 – Si segnala una crescente politicizzazione della manifestazione musicale denominata Naturalmente Pianoforte. La rassegna si tiene nella città toscana e coinvolge diversi artisti e organizzatori. Nei giorni scorsi, alcuni partecipanti hanno espresso preoccupazione per la presenza di contenuti e interventi di natura politica durante gli eventi. La questione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e il pubblico presente alla manifestazione.

Arezzo, 30 aprile 2026 – «Preoccupante politicizzazione della manifestazione Naturalmente Pianoforte ». L’intervento del Presidente e il Direttivo del Circolo FdI Pratovecchio-Stia «Il circolo di Fratelli d’Italia Pratovecchio-Stia, in persona del Presidente e del Direttivo comunale, interpretando il sentimento diffuso tra iscritti e simpatizzanti, esprime rammarico e netta contrarietà rispetto alla estrema politicizzazione che sta caratterizzando la prossima edizione di Naturalmente Pianoforte, iniziativa culturale da tutti stimata che dovrebbe unire in nome della cultura e non dividere. È evidente la trasformazione della manifestazione: da evento culturale e musicale ad uno spazio connotato ideologicamente in modo univoco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Preoccupante politicizzazione della manifestazione Naturalmente Pianoforte» Notizie correlate Paolo Ruffini e Gloria Campaner, per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”, la nuova performanceArezzo, 15 aprile 2026 – Domenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospita una prima assoluta creata appositamente per Naturalmente... Gratteri, Foglietta, Elio: calano i big. Svolta di Naturalmente PianoforteTornerà dall’11 al 19 luglio Naturalmente Pianoforte la manifestazione pronta a trasformare la valle del Casentino in un’esperienza in cui musica,...