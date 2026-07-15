Valditara | ‘scrivere Italia agli italiani è condivisibile’

Il ministro dell’Istruzione ha commentato l’affermazione “l’Italia agli italiani”, definendola condivisibile e priva di qualsiasi elemento censurabile. Secondo lui, questa frase include tutti i cittadini del Paese, senza esclusioni. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una discussione pubblica su temi di identità nazionale. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali implicazioni politiche o su altri aspetti collegati.

“L’affermazione “l’Italia agli italiani” non solo non ha nulla di censurabile ma è senz’altro condivisibile poiché comprende tutti i cittadini del nostro Paese. È una frase più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono il Governo. Dopo le decisioni assunte dal Consiglio di classe del Liceo Monti di Cesena sulla condotta dei due studenti che hanno esposto uno striscione con la scritta “l’Italia agli italiani”, ho avviato una verifica, in corso, con l’Ufficio Scolastico dell’Emilia-Romagna”. Così il ministro dell’Istruzione Valditara durante il question time alla Camera rispondendo a Rossano Sasso (Futuro nazionale). ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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