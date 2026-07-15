Il ministro è intervenuto sui due studenti che hanno esposto lo striscione al liceo Monti di Cesena lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Valditara: “Scrivere l'Italia agli italiani è condivisibile”

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Valditara difende gli studenti di Cesena: «“L’Italia agli italiani” è una frase condivisibile»Due studenti del Liceo Monti di Cesena hanno esposto uno striscione con la frase “L’Italia agli italiani”.

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Caso Cesena, Valditara sullo striscione L’Italia agli italiani: Se la sanzione riguarda le idee, prenderemo provvedimenti. Sasso: A settembre striscioni in ...Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato che è ancora in corso l'ispezione avviata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna sul caso del liceo classico ... orizzontescuola.it

Scuola: Valditara, Italia agli italiani è affermazione condivisibileVoglio subito chiarire l'affermazione l'Italia agli italiani non solo non ha nulla di censurabile ma è senz'altro condivisibile ... agenzianova.com