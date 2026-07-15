Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che la frase “L’Italia agli italiani” non è censurabile, in risposta a una richiesta di verifica sul caso di un liceo di Cesena. Contestualmente, ha parlato della riforma degli istituti tecnici e di un piano da 420 milioni di euro destinato a coinvolgere 150.000 studenti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un question time alla Camera.

Valditara interviene al question Time alla Camera con la riforma degli istituti tecnici e un piano da 420 milioni per portare 150mila studenti a studiare in Europa Il ministro ha inoltre richiamato larecente riforma del voto in condotta, evidenziando come le sanzioni debbano avere esclusivamente una finalità educativa e non trasformarsi in strumenti di indottrinamento. Secondo il ministro, gli interventi messi in campo dall’esecutivo hanno permesso di garantire chenessun docente perda la titolarità della propria cattedra.Tra le misure adottate figurano la revisione delle classi di concorso, indicazioni operative per le scuole e unanormainserita nell’ultimo decreto Pnrr per evitare esuberi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Valditara: ” ‘L’Italia agli italiani’ non è una frase censurabile”: avviata una verifica sul caso del liceo di Cesena

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