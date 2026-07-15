Due studenti del Liceo Monti di Cesena hanno esposto uno striscione con la frase “L’Italia agli italiani”. Il ministro dell’Istruzione ha commentato che quella frase non è censurabile, ma condivisibile perché riguarda tutti i cittadini del Paese. La polemica è scoppiata dopo il gesto degli studenti, che ha attirato l’attenzione pubblica. Nessuna altra informazione sui provvedimenti o reazioni ufficiali è stata comunicata.

«“L’Italia agli italiani” non è una frase censurabile, ma un’affermazione condivisibile perché comprende tutti i cittadini del nostro Paese». Giuseppe Valditara interviene con parole nette sul caso del Liceo Monti di Cesena, dove due studenti sono finiti al centro delle polemiche dopo aver esposto uno striscione con quella scritta. Il ministro dell’Istruzione e del Merito annuncia un’ispezione per accertare se il Consiglio di classe abbia valutato i ragazzi per una violazione disciplinare oppure per il contenuto politico del messaggio. Un principio, sottolinea, che chiamerebbe in causa la libertà di espressione garantita dallo Statuto degli studenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Secoloditalia.it - Valditara difende gli studenti di Cesena: «“L’Italia agli italiani” è una frase condivisibile»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Striscione “L’Italia agli italiani” in un liceo a Cesena, studenti sanzionati con tesina antirazzista. Valditara: discrepanza tra regole violate e punizione assegnataDue studenti di un liceo di Cesena hanno esposto uno striscione con la scritta “L’Italia agli italiani” alle finestre dell’istituto, pochi giorni...

Leggi anche: Cesena, gli studenti espongono lo striscione "Italia agli italiani". Furia Bignami: "Come li hanno puniti"

Si parla di: Basta descrivere i giovani come bulli o sfaticati! Il Ministro difende gli studenti.

Riforma 4+2: Valditara difende gli studenti e spiega come valorizzare il loro talentoIl Ministro dell'Istruzione attacca i pregiudizi sui giovani e spiega come la scuola possa cambiare la vita a migliaia di ragazzi grazie alla riforma 4+2. Ecco le novità. skuola.net

Valditara: Stiamo rivoluzionando la scuola italiana | IA? Tra i primi con un piano organico. Maturità…Scuola, la rivoluzione Valditara con le riforme: maturità, IA, docenti e nuovi programmi. Il ministro dell'Istruzione: Stiamo rivoluzionando il sistema ... ilsussidiario.net