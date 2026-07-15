Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che l’affermazione “L’Italia agli italiani” è condivisibile. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda riguardante questioni di immigrazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti sul contesto specifico di questa affermazione. La dichiarazione si concentra sulla validità di questa espressione senza approfondimenti o spiegazioni aggiuntive.

“L’Italia agli italiani”, un’affermazione che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ritiene condivisibile. Lo ha detto in risposta a un’interrogazione del deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso sullo striscione esposto da due studenti del liceo “Monti” di Cesena che presentava la scritta “L’Italia agli italiani” durante l’ultimo giorno di scuola. “L’affermazione non ha nulla di censurabile ma è senz’altro condivisibile, perché ricomprende tutti i cittadini del nostro Paese. È una frase fra l’altro più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono l’attuale governo”, ha affermato Valditara. Per i due studenti è scattato il 6 in condotta e il compito di preparare una tesina da presentare alla maturità sulle leggi razziali e sulla visione del documentario “Gli africani siamo noi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Valditara: “L’Italia agli italiani è un’affermazione condivisibile”

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