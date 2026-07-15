Il ministro dell’Istruzione ha commentato la vicenda dei due studenti che, durante una festa scolastica, hanno esposto uno striscione con la frase “L’Italia agli italiani”. A un mese dall’accaduto, ha affermato che non vi sono elementi censurabili e che il messaggio è condivisibile. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento alla Camera, senza ulteriori dettagli sulle reazioni o sulle conseguenze per gli studenti coinvolti.

A distanza di un mese, il ministro Giuseppe Valditara è intervenuto alla Camera sul caso dei due studenti del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena che, per festeggiare la fine della scuola, hanno esposto uno striscione “ L’Italia agli italiani ”. Una frase che è stata censurata dalla scuola, che ha perfino inferto una sanzione ai due studenti, ma che per il ministro non ha nulla di sbagliato. “L’affermazione ‘L’Italia agli italiani’ non ha nulla di censurabile. Anzi, è condivisibile, perché comprende tutti i cittadini del nostro Paese”, ha dichiarato Valditara. Per altro, ha aggiunto il ministro, quella è una frase “più volte ripetuta dai movimenti politici che sostengono l’attuale Governo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Valditara: “Italia agli italiani? Nulla di censurabile, è condivisibile”

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