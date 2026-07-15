Ispezione a scuola per lo striscione L’Italia agli italiani Valditara difende gli studenti di Cesena | Frase condivisibile

«L’affermazione “ l’Italia agli italiani ” non solo non ha nulla di censurabile, ma è una frase senz’altro condivisibile perché comprende tutti i cittadini del nostro Paese». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara durante il question time alla Camera, rispondendo a Rossano Sasso di Futuro nazionale sul caso dei due studenti del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena, che hanno ricevuto un sei in condotta dopo aver esposto dalla finestra della scuola uno striscione con la scritta «L’Italia agli italiani» durante la festa di fine anno scolastico. Dopo la decisione del Consiglio di classe, Valditara ha annunciato l’avvio di una verifica, tuttora in corso, con l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Open.online

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Gli studenti di Cesena, Italia agli italiani a Montecitorio

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