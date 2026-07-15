Va a riprendersi le sue cose a casa dell’ex marito e ci trova un’altra donna | arrivano i carabinieri e trovano due chili di hashish
Una donna si è recata a casa dell'ex marito per recuperare le sue cose e ha trovato un’altra donna. Durante l’intervento, i carabinieri hanno scoperto due chili di hashish nascosti nell’abitazione. L’intervento, inizialmente previsto per una lite familiare, è diventato un'operazione antidroga. Sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state eseguite le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali arreste o altre persone coinvolte.
PORTO AZZURRO – Doveva essere un intervento per una lite familiare, ma si è trasformato in una rilevante operazione antidroga. I carabinieri della stazione di Porto Azzurro, unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio, hanno sequestrato circa 2 chilogrammi di hashish ed arrestato un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel primo pomeriggio di giovedì (10 luglio), quando una donna è tornata nell’abitazione dove aveva vissuto con il marito per recuperare alcuni effetti personali nell’ambito della separazione, ha trovato un’altra donna all’interno dell’immobile ed ha chiesto l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Her adoptive brothers ruined she.Reborn,she marries a soldier and is adored;they regret it
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