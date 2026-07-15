Va a riprendersi le sue cose a casa dell’ex marito e ci trova un’altra donna | arrivano i carabinieri e trovano due chili di hashish

Notizia in breve

Una donna si è recata a casa dell'ex marito per recuperare le sue cose e ha trovato un’altra donna. Durante l’intervento, i carabinieri hanno scoperto due chili di hashish nascosti nell’abitazione. L’intervento, inizialmente previsto per una lite familiare, è diventato un'operazione antidroga. Sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state eseguite le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali arreste o altre persone coinvolte.