scoppia la lite in casa arrivano i carabinieri e trovano la droga

Una discussione in una abitazione si è conclusa con l’intervento dei carabinieri, chiamati dai vicini. Durante i controlli, sono stati trovati alcuni grammi di sostanza stupefacente. Il giovane coinvolto, di 22 anni, è stato fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta in un contesto domestico, con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Scoppia una lite in casa, arrivano i carabinieri e trovano la droga: così nei guai è finito un 22enne. È successo l’altro ieri pomeriggio. I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Macerata sono intervenuti a Piediripa, dove era stato segnalato un violento litigio. Durante le fasi di identificazione delle persone coinvolte, l’attenzione dei militari si è concentrata sul 22enne, nato in Ungheria e residente a Mogliano: il giovane è stato trovato con 13,73 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e lui è stato segnalato alla Prefettura per le sanzioni amministrative. Nelle ultime ore, i carabinieri di Macerata hanno intercettato e segnalato alla Prefettura tre giovani per detenzione di droga a uso personale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti

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