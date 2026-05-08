Donna uccisa in casa i carabinieri trovano il marito in fuga al cimitero | è ferito

Una donna di 56 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Pastore. Il marito, un uomo di nazionalità macedone, è riuscito a scappare e è stato rintracciato al cimitero di Piacenza, dove si trovava ferito. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima non aveva precedenti penali e l’uomo è stato trasportato in ospedale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La fuga del macedone Hako Vitanov che avrebbe ucciso la moglie 56enne, Milena Vitanova nella loro abitazione in via Pastore in città è finita al cimitero di Piacenza. Lo hanno trovato i carabinieri nei pressi di un ingresso laterale. Aveva tentato di tagliarsi le vene ma è vivo. Ferito, è stato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Piacenza, donna uccisa in casa: si cerca il marito Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate, condannato all’ergastolo il maritoTAURISANO - La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Albano Galati, il 57enne di Taurisano accusato di aver ucciso con oltre venti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Donna uccisa in casa a Piacenza, ricercato il marito; Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, si cerca il marito; Ragazza trovata morta nel Pavese, sul corpo presenta delle ferite; Orta Nova, rifiutò casa rifugio e poi fu uccisa dall'ex genero, per i giudici: I carabinieri non mentirono. Piacenza, donna uccisa a coltellate in casa: ricercato il marito che ha dato l’allarmeUna donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 è stato il ... ilfattoquotidiano.it Donna uccisa in casa a Piacenza, si cerca il marito(ANSA) - PIACENZA, 08 MAG - Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi i ... rainews.it Donna uccisa in casa a Piacenza, ricercato il marito. Lui chiama i soccorsi e dice di aver assassinato la moglie. Carabinieri e vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento passando dal balcone. - facebook.com facebook La polizia francese ha identificato una donna uccisa oltre vent’anni fa e il presunto assassino grazie a un programma dell’Interpol x.com