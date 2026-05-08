Donna uccisa in casa i carabinieri trovano il marito in fuga al cimitero | è ferito
Una donna di 56 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Pastore. Il marito, un uomo di nazionalità macedone, è riuscito a scappare e è stato rintracciato al cimitero di Piacenza, dove si trovava ferito. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima non aveva precedenti penali e l’uomo è stato trasportato in ospedale.
La fuga del macedone Hako Vitanov che avrebbe ucciso la moglie 56enne, Milena Vitanova nella loro abitazione in via Pastore in città è finita al cimitero di Piacenza. Lo hanno trovato i carabinieri nei pressi di un ingresso laterale. Aveva tentato di tagliarsi le vene ma è vivo. Ferito, è stato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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