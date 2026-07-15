Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano con la minaccia di Teheran di bloccare le esportazioni di petrolio dal Golfo. La questione riguarda anche il controllo dello stretto di Hormuz, punto strategico per le rotte energetiche mondiali. La decisione arriva dopo un aumento delle attività militari nella regione e si inserisce in un quadro di crescente confronto tra le due parti.

Tra Stati Uniti e Iran si apre una nuova fase di escalation militare, con Teheran che minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo e rilancia la sfida sul controllo dello stretto di Hormuz. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, nuova escalation. Il nodo di Hormuz

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