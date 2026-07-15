Iran-Usa nuova escalation | raid incrociati e Hormuz resta chiuso

Gli Stati Uniti hanno condotto una quarta serie di bombardamenti contro obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto colpendo basi americane nel Golfo. Nel frattempo, l’Iran ha confermato il blocco dello Stretto di Hormuz, chiudendo il passaggio strategico. La crisi tra i due paesi si intensifica con azioni militari reciproche e la chiusura di una delle rotte più importanti per il commercio mondiale.

Gli Usa lanciano una quarta ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. L'Iran risponde colpendo basi americane nel Golfo e conferma il blocco dello Stretto di Hormuz Si aggrava lacrisi tra Stati Uniti e Iran.Washington ha lanciato unaquarta ondata consecutiva di attacchicontro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto conraid contro installazioni statunitensi in Kuwait, Bahrein e Giordania, confermando che loStretto di Hormuzresterà chiuso fino alla cessazione di quelle che definisce le “aggressioni” americane. Ilmemorandum d’intesafirmato il 17 giugno tra Washington e Teheran, che aveva sancito un cessate il fuoco, viene ormai considerato definitivamentesuperato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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