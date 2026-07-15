Nel quartiere tra l’ospedale e i cimiteri, nel parco Galimberti, si sono verificati recenti episodi di urla e litigi notturni. La polizia è intervenuta chiamata dal 112. Le discussioni sono iniziate in via Rossini e via Fiorentina e si sono poi spostate in questa zona, disturbando il riposo dei residenti. Nessuna informazione su eventuali persone coinvolte o conseguenze legali.

PONTEDERA Dopo via Rossini e via Fiorentina, le liti notturne e gli schiamazzi nelle ore che i comuni mortali dedicano al sonno si sono spostate in via Galimberti, nell’omonimo quartiere della città, tra la zona dell’ospedale e i cimiteri. L’altra notte, intorno all’una, un cittadino ha segnalato al numero unico regionale 112 un’accesa lite in corso nel parco di via Galimberti tra alcuni uomini di origine straniera. La zona è quella a ridosso dell’intersezione con via Roma. Il gruppetto ha continuato a urlare e a prendersi a male parole per parecchi minuti. Oltre al cittadino, che ha segnalato il problema anche alla nostra redazione, altri residenti nella zona si sono affacciati alle finestre e ai terrazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Urla e liti nel parco Galimberti. Chiamato il 112

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