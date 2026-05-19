Un uomo ha riferito di aver chiamato il 112 per chiedere aiuto per una donna, chiedendo che questa informazione fosse pubblicata sui giornali. Durante una conversazione, ha affermato di aver ricevuto un avviso di garanzia e ha insistito sul fatto di aver agito per assistenza, sottolineando che non avrebbe dovuto chiamare quel numero. La vicenda ha coinvolto anche un’altra persona, che ha confermato l’accaduto e l’intenzione di rendere noto quanto successo.

“Ho chiamato il 112 per aiutare Pamela, mettetelo sui giornali. Avviso di garanzia, che non dovevo chiamare il 112, mettetelo, scrivetelo. Perché un cittadino che chiama il 112 mentre ammazzano una ragazza è un reato. Hanno controllato proprietà non mie che non c’erano nell’avviso di perquisizione, questa è l’Italia”. Così Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, indagato dalla Procura di Bergamo per vilipendio e sottrazione di cadavere. I carabinieri, infatti, nei terreni di proprietà della famiglia Dolci, stanno proseguendo le ricerche della testa della 29enne, uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata profanata nel cimitero di Strozza (nella Bergamasca). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pamela Genini, Francesco Dolci: “Ho chiamato il 112 per aiutarla, mettetelo sui giornali”

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