Krejcikova urla Riedi sfiora la rissa | liti giocatori-tifosi agli Internazionali

Durante le giornate degli Internazionali d'Italia 2026, si sono verificati episodi di tensione tra alcuni giocatori e tifosi. In particolare, una giocatrice ha urlato durante una partita, mentre un altro atleta si è avvicinato a un gruppo di sostenitori con atteggiamento polemico. I tifosi, alcuni dei quali sembravano essere scommettitori, hanno urlato e tifato con grande intensità, disturbando le gare. La situazione ha portato a scontri verbali tra i partecipanti e il pubblico.

(Adnkronos) – Tensione agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, alcuni giocatori hanno litigato con diversi tifosi, probabilmente scommettitori, che, durante le partite, tifavano con troppa foga disturbando e urlando durante i turni di servizio. Un fenomeno che non è nuovo nel Masters 1000 di Roma e sugli altri tornei del circuito, più volte denunciato dagli stessi tennisti. Nel match che ha aperto il programma del Centrale, la ceca Barbora Krejcikova ha perso la testa contro uno spettatore che fischiava durante i suoi turni di servizi. Un chiaro modo per farle perdere la concentrazione che va però contro le regole di bon ton del tennis e che ha portato al richiamo da parte del giudice di sedia.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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