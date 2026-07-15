Urbanistica Veloccia | nessuna polemica su Nta confronto con Regione e’ tecnico

Notizia in breve

Il presidente della Regione Lazio ha comunicato che il confronto con la Regione sulla Nta è di natura tecnica e non ci sono polemiche. Questa precisazione arriva dopo i recenti eventi durante i lavori dell’Assemblea capitolina. Nessun altro dettaglio è stato fornito sull’incontro o sui contenuti affrontati. La Regione ribadisce che il confronto si svolge su questioni tecniche legate all’urbanistica.