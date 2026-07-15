Urbanistica Veloccia | nessuna polemica su Nta confronto con Regione e’ tecnico
Il presidente della Regione Lazio ha comunicato che il confronto con la Regione sulla Nta è di natura tecnica e non ci sono polemiche. Questa precisazione arriva dopo i recenti eventi durante i lavori dell’Assemblea capitolina. Nessun altro dettaglio è stato fornito sull’incontro o sui contenuti affrontati. La Regione ribadisce che il confronto si svolge su questioni tecniche legate all’urbanistica.
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ricevuto una comunicazione riguardante i recenti eventi avvenuti durante i lavori dell’Assemblea capitolina. In una nota, l’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha dichiarato che “probabilmente non è stato riportato correttamente quanto accaduto ieri durante i lavori dell’Assemblea capitolina. In quella sede ho spiegato chiaramente che, a fronte della nota della Regione che metteva in discussione l’iter relativo alle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, Roma Capitale avrebbe risposto replicando puntualmente, sul piano tecnico, alle osservazioni formulate, chiarendo la correttezza dell’iter seguito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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