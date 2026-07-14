Urbanistica Veloccia | appelli scandalosi su rigenerazione ex Fiera e Mercati generali

L’assessore all’Urbanistica di Roma ha dichiarato che, con la modifica delle norme tecniche del Piano regolatore, si dovrebbe favorire la riconversione di immobili abbandonati e degradati, se si blocca il consumo di suolo. Ha criticato alcuni appelli riguardanti la rigenerazione dell’ex Fiera e dei Mercati generali, definendoli scandalosi. La modifica normativa mira a limitare l’espansione edilizia, promuovendo interventi di riqualificazione all’interno delle aree già urbanizzate.

Con la modifica delle Norme tecniche attuative del Piano regolatore generale di Roma, l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha affermato: “se si ferma il consumo di suolo però, io credo, bisogna favorire la riconversione degli immobili abbandonati e degradati. Ho sentito appelli scandalosi, ad esempio sull’ex fiera di Roma e sui mercati generali”. Veloccia ha illustrato il documento in Assemblea capitolina, sottolineando l’importanza di incentivare la riqualificazione urbana. Incentivi Urbanistici e Riconversione. “Abbiamo previsto incentivi urbanistici che devono essere limitati, congrui ed esclusi dalle aree più fragili, come il centro storico” – ha aggiunto l’assessore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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