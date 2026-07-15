Stefano Travaglia ha superato il primo turno all’ATP 250 di Bastad e ora affronta Navone negli ottavi di finale. L'incontro si svolge oggi e rappresenta un passo importante nel torneo. Per arrivare ai quarti, Travaglia deve vincere questa partita, che si gioca su una superficie di terra battuta. I precedenti tra i due giocatori sono limitati, e il pronostico si basa sulle prestazioni recenti di entrambi.

Travaglia affronta Navone negli ottavi di finale dell’Atp 250 di Bastad: analisi, precedenti e pronostico dell’incontro in programma oggi. Stefano Travaglia ha superato il primo ostacolo. Nel giro di un’ora e trentasei minuti, faticando molto meno di quanto preventivato, è riuscito a mettere ko il qualificato Martin Krumich e a conquistare un posto negli ottavi di finale dell’Atp 250 di Bastad. Adesso che il gioco si fa duro, però, come facilmente intuibile, il livello si alza ulteriormente. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ad attendere il marchigiano ci sarà oggi un confronto tutt’altro che semplice contro Mariano Navone, uno dei giocatori che sulla terra battuta ha costruito gran parte dei propri risultati negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Travaglia-Navone, quarti a un passo: serve un’altra impresa a Bastad

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