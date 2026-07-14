Stefano Travaglia ha vinto all'esordio nel tabellone principale dei Nordea Open 2026 a Bastad, torneo su terra battuta. L’italiano affronterà agli ottavi di finale il giocatore che ha superato il suo avversario nel turno precedente. La partita si è conclusa con la vittoria di Travaglia, che ha ottenuto il passaggio successivo nel torneo. La competizione prosegue con altri incontri per determinare i qualificati ai quarti di finale.

Buona la prima per Stefano Travaglia nel tabellone principale di singolare maschile dei Nordea Open 2026 di tennis: l’azzurro sulla terra battuta outdoor dell’ ATP 250 di Bastad (Svezia) elimina il qualificato ceco Martin Krumich, sconfitto per 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco, ed agli ottavi di finale affronterà l’argentino Mariano Navone, numero 4 del seeding, e per questo esentato dal primo turno. Nel primo set Travaglia annulla una palla break sul 30-40 del secondo game, poi nel terzo è lui a sfruttare il primo break point ed a centrare lo strappo a trenta che vale il 2-1. L’azzurro annulla ben tre palle consecutive per l’immediato controbreak ed allunga sul 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Bastad 2026, Stefano Travaglia vince all’esordio e sfiderà Navone agli ottavi

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Stefano Travaglia vs Martin Krumich LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | R32

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