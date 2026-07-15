Universo Beach tutti a mare nonostante i rischi igienici

Da anteprima24.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nessuna interdizione è stata decisa su Universo Beach, permettendo l’accesso al mare anche oggi. Nonostante i risultati delle analisi dell’Arpac abbiano evidenziato alcuni rischi igienici, non sono state adottate restrizioni. La presenza di bagnanti sulla spiaggia continua senza limitazioni, in assenza di provvedimenti ufficiali di chiusura o divieto. I controlli e le valutazioni sui parametri sanitari sono ancora in corso, ma al momento non sono stati emessi divieti di balneazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Nessuna interdizione, via libera anche oggi su Universo Beach. Dopo la diffusione dei dati riscontrati dall’ Arpac in seguito ai campionamenti effettuati il primo luglio 2026 sulla spiaggia di Torrione, interessata dal ripascimento, la situazione resta invariata: l’area è aperta e piena di bagnanti, nonostante le analisi abbiano rivelato una carica batterica dieci volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Asl ha invitato il Comune di Salerno a vigilare e a garantire il rispetto dell’area di cantiere, mentre l’amministrazione ha chiesto al Consorzio Infratech, titolare dei lavori, di chiudere l’accesso per evitare rischi ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

universo beach tutti a mare nonostante i rischi igienici
© Anteprima24.it - Universo Beach, tutti a mare nonostante i rischi igienici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Et si le futur se dessinait à travers notre odorat

Video Et si le futur se dessinait à travers notre odorat ?

Notizie e thread social correlati

Monfalcone, macelleria chiusa: 5.100€ di multe per gravi rischi igieniciA Monfalcone, la polizia locale ha chiuso una macelleria e comminato sanzioni per un totale di 5.

Guardiania nel container senza servizi igienici, sindacati denunciano rischi per i lavoratoriUn container situato in un’area di sosta, aperta anche di notte, non dispone di servizi igienici né di sistemi di sorveglianza o protezione.

Argomenti più discussi: Universo Beach: un summit per il futuro; Universo Beach: Ottantaquattrocento rilancia l'appello ai geologi della Campania; Universo Beach a Salerno, carica batterica elevata nella sabbia utilizzata per il ripascimento. Il punto con Andrea Pellegrino; Salerno, allarme sabbia contaminata: rischi per la salute a Universo.

universo beach universo beach tutti aUniverso Beach: Ottantaquattrocento rilancia l'appello ai geologi della CampaniaL'associazione dopo le analisi Arpac sulla sabbia di Universo Beach: Chiarire le responsabilità di chi ha progettato, autorizzato ed eseguito gli interventi ... salernotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web