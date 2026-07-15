universo beach tutti a mare nonostante i rischi igienici

Notizia in breve

Nessuna interdizione è stata decisa su Universo Beach, permettendo l’accesso al mare anche oggi. Nonostante i risultati delle analisi dell’Arpac abbiano evidenziato alcuni rischi igienici, non sono state adottate restrizioni. La presenza di bagnanti sulla spiaggia continua senza limitazioni, in assenza di provvedimenti ufficiali di chiusura o divieto. I controlli e le valutazioni sui parametri sanitari sono ancora in corso, ma al momento non sono stati emessi divieti di balneazione.