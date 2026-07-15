Universo Beach tutti a mare nonostante i rischi igienici
Nessuna interdizione è stata decisa su Universo Beach, permettendo l’accesso al mare anche oggi. Nonostante i risultati delle analisi dell’Arpac abbiano evidenziato alcuni rischi igienici, non sono state adottate restrizioni. La presenza di bagnanti sulla spiaggia continua senza limitazioni, in assenza di provvedimenti ufficiali di chiusura o divieto. I controlli e le valutazioni sui parametri sanitari sono ancora in corso, ma al momento non sono stati emessi divieti di balneazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Nessuna interdizione, via libera anche oggi su Universo Beach. Dopo la diffusione dei dati riscontrati dall’ Arpac in seguito ai campionamenti effettuati il primo luglio 2026 sulla spiaggia di Torrione, interessata dal ripascimento, la situazione resta invariata: l’area è aperta e piena di bagnanti, nonostante le analisi abbiano rivelato una carica batterica dieci volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Asl ha invitato il Comune di Salerno a vigilare e a garantire il rispetto dell’area di cantiere, mentre l’amministrazione ha chiesto al Consorzio Infratech, titolare dei lavori, di chiudere l’accesso per evitare rischi ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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