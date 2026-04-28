Monfalcone macelleria chiusa | 5.100€ di multe per gravi rischi igienici

A Monfalcone, la polizia locale ha chiuso una macelleria e comminato sanzioni per un totale di 5.100 euro. Il provvedimento è stato adottato a causa di gravi rischi igienici e della mancanza di tracciabilità dei prodotti alimentari. La sospensione dell’attività è stata decisa subito dopo i controlli effettuati, che hanno evidenziato carenze nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

? Cosa sapere Polizia locale chiude macelleria a Monfalcone con sanzioni per 5.100 euro.. Mancata tracciabilità prodotti e carenze igieniche impongono la sospensione immediata dell'attività.. Oltre 5.100 euro di sanzioni e chiusura immediata per un esercizio di vicinato con macelleria a Monfalcone, colpito da una serie di violazioni igienico-sanitarie durante i controlli della Polizia locale. L’ispezione, condotta in stretta sinergia con l’Azienda Sanitaria per garantire la sicurezza dei consumatori, ha messo in luce gravi carenze nella gestione del punto vendita. Tra le irregolarità accertate figurano la mancanza di prezzi esposti al pubblico e la vendita di alimenti privi di etichettatura obbligatoria in lingua italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monfalcone, macelleria chiusa: 5.100€ di multe per gravi rischi igienici Notizie correlate Chiusa la macelleria senza requisiti igienici: 500 kg di carne sequestrati e maxi multaVendevano carne senza i necessari requisiti di tracciabilità e soprattutto in carenza delle adeguate condizioni igieniche, necessarie alla... Gravi violazioni in un disco bar a Monfalcone: chiusa l'attività, stangata da oltre 10 mila euroIl blitz dei Nas e dell'Ispettorato del lavoro è scattato lo scorso 26 febbraio, ma la notizia è stata diffusa solamente nella mattinata di oggi 5...