Guardiania nel container senza servizi igienici sindacati denunciano rischi per i lavoratori

Un container situato in un’area di sosta, aperta anche di notte, non dispone di servizi igienici né di sistemi di sorveglianza o protezione. I sindacati hanno segnalato che questa situazione mette a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori che si trovano a trascorrere periodi prolungati in questo spazio. La mancanza di strutture adeguate e di misure di sicurezza è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che sono state invitate a intervenire.

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Tarantini Time Quotidiano Un container privo di servizi igienici adeguati, in un’area di sosta aperta anche nelle ore notturne e senza sistemi di protezione o sorveglianza. È la situazione denunciata da FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL in merito alle condizioni di lavoro del personale impiegato nel servizio di guardiania del parcheggio di via Principe Amedeo, nell’area dell’ex mercato coperto di Taranto. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, nell’area operano sette lavoratori, sei donne e un uomo, dipendenti della società Holding srl che gestisce il servizio per conto di Kyma Mobilità. I lavoratori sarebbero costretti ad utilizzare bagni pubblici e svolgere il servizio senza recinzioni, barriere fisiche o sistemi di controllo degli accessi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Guardiania nel container senza servizi igienici, sindacati denunciano rischi per i lavoratori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Lavoratori senza stipendio nel sito Amazon di Parma": scatta la protesta dei sindacatiSi tratta di lavoratori impegnati nelle consegne dell’ultimo miglio per Amazon nell’area di Parma, che a seguito del cambio di appalto non sono stati... Leggi anche: Lupiae Servizi, sit-in e assemblea dei lavoratori: sindacati sul piede di guerra