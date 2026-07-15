UniBg slittano ancora le proclamazioni di laurea triennale Gli studenti | Decisione difficile da comprendere

Bergamo. Slittano di altre due settimane le proclamazioni di laurea triennale dell’ Università di Bergamo. Le cerimonie, inizialmente previste dal 20 al 22 ottobre, sono state spostate al 5, 6 e 7 novembre. Una decisione che ha provocato la reazione degli studenti: “Il nostro è già uno dei pochi Atenei in cui si attendono circa tre mesi tra il conseguimento della laurea e la proclamazione. Questo rinvio non fa che aggravare il disagio”. Il cambio di calendario ha sollevato dubbi e perplessità nella comunità studentesca, soprattutto per le motivazioni alla base dello spostamento e per i tempi con cui la modifica è stata comunicata. A intervenire sulla questione è stata la stessa Università, che in una comunicazione rivolta a studentesse e studenti ha chiarito le ragioni della scelta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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