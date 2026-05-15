Gli studenti UniBg vincono la sfida mondiale sui droni di MathWorks

Un team di studenti dell'Università di Bergamo ha conquistato il primo posto in una competizione mondiale dedicata ai droni, organizzata da MathWorks. Il gruppo, composto da studenti iscritti alla laurea magistrale in Ingegneria Informatica, ha vinto la sfida internazionale con il progetto intitolato «I Dronisti». La competizione ha coinvolto partecipanti da diversi paesi, e il team bergamasco si è distinto per le sue capacità e innovazioni nel settore dei droni.

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IL PREMIO. Primo posto internazionale per il team «I Dronisti» della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica. La sfida prevedeva lo sviluppo di un algoritmo autonomo di simulazione 3D capace di guidare un drone in un ambiente fotorealistico. Il gruppo di UniBg ha realizzato un algoritmo di visione artificiale in Simulink in grado di guidare autonomamente il drone lungo un percorso definito. Il risultato è stato raggiunto grazie a competenze avanzate in robotica, programmazione e intelligenza artificiale, affrontando una sfida tecnica complessa con metodo, rigore e spirito di collaborazione tra i membri del team. Per l’Università di... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gli studenti UniBg vincono la sfida mondiale sui droni di MathWorks ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gli studenti UniBg conquistano il MathWorks Global Drone Student Challenge 2026 Leggi anche: UniBg, nuovo polo multifunzionale con servizi per gli studenti e «spazi accessibili» -Foto Gli studenti UniBg vincono la sfida mondiale sui droni di MathWorksIl team I Dronisti, composto da Annalisa Sergi, Yousef Shoeib, Daniele Lazzari e Nunzio Marco Bisceglia, studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica dell’Università degli studi di Ber ... ecodibergamo.it Gli studenti UniBg conquistano il MathWorks Global Drone Student Challenge 2026È la seconda volta che studenti UniBg partecipano alla competizione: nella precedente edizione avevano ottenuto il secondo posto, mentre quest’anno hanno raggiunto il primo posto a livello globale ... bergamonews.it