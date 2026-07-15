Dieci cittadini bangladesi sono stati multati dalla polizia locale per aver riposato e giocato nei giardini di viale Mazzini. Le sanzioni sono state emesse meno di ventiquattro ore dopo una manifestazione di solidarietà che aveva coinvolto diverse decine di persone nell’area verde storica della città. La polizia ha definito le multe come un atto di vendetta.

Altre dieci bangladesi multati dopo essere stati sorpresi a riposarsi e a giocare nei giardini di viale Mazzini, con le sanzioni emesse dalla polizia locale a neppure ventiquattro ore dalla manifestazione di solidarietà che aveva visto svariate decine di persone occupare i prati dell’area verde storica della città. Un gesto di sostegno per quei tredici cittadini originari del sud est asiatico che nei giorni precedenti erano stati multati per lo stesso motivo, ovvero per aver violato l‘articolo 45 del regolamento comunale per la tutela del verde pubblico, approvato dal Consiglio comunale nel giugno del 2016, che vieta di calpestare le aiuole, stendersi sui tappeti erbosi o bivaccare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’altra raffica di multe. Bangladesi sanzionati: "Un atto di vendetta"

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