Ostia controlli straordinari sul litorale | 400 multe e sei parcheggiatori abusivi sanzionati

Nell’ultimo fine settimana, la polizia locale di Roma Capitale ha condotto controlli straordinari sul litorale di Ostia, coinvolgendo anche i gruppi X Mare e I Centro Storico. Durante l'operazione sono state elevate circa 400 multe e sono stati sanzionati sei parcheggiatori abusivi. L’intervento ha riguardato principalmente aree di parcheggio e zone frequentate da visitatori, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e contrastare l’abusivismo.

Roma, 27 aprile 2026 – In occasione dell’ultimo fine settimana, la polizia locale di Roma Capitale — con il coinvolgimento dei gruppi X Mare e I Centro Storico — ha messo in campo un’operazione straordinaria di controllo sul litorale di Ostia, meta di centinaia di visitatori. Per entrambe le giornate, circa quaranta agenti hanno presidiato le aree più frequentate, come quelle dei “cancelli”, con servizi sia in uniforme, per garantire visibilità e deterrenza, sia in abiti civili, per un monitoraggio più capillare. L’obiettivo: prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, oltre ad incrementare i servizi per la sicurezza stradale. Nel corso delle attività sono state identificate decine di persone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Movida sicura, otto parcheggiatori abusivi sanzionati: centinaia di controlli e multe per violazioni stradaliCome ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza... Controlli tra le vie della movida, sanzionati 9 parcheggiatori abusiviIl dispositivo interforze, coordinato dalla polizia, si è concentrato anche sui controlli in alcune attività commerciali, finalizzati a verificare il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ostia, oltre un chilo di cocaina in un deposito. 5 arresti nel blitz sul litorale; Ostia, 5 arresti per spaccio: scoperto hub domestico grazie a YouPol; Maxi operazione antidroga sul litorale di Roma: 5 arresti, sequestrati 1,5 kg di droga tra Ostia e Acilia; Ostia, lo spaccio in via Baffigo finisce con YouPol: il passaggio segreto sul balcone tradisce 23enne. Controlli straordinari a Ostia: 5 arresti e ingenti sequestri di drogaLe operazioni della Polizia di Stato a Ostia hanno portato a cinque arresti, numerosi sequestri di droga e il rinvenimento di ingenti somme di denaro. Controlli continui sul litorale. lamilano.it Ostia, controlli sul litorale: sequestrato un altro stabilimento balneareNuovo blitz contro l'abusivismo sul litorale romano. La sezione di polizia giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, la polizia locale del X Gruppo Mare, il 6^ Nucleo opera ... rainews.it Il Barista di Ostia viale Giuseppe genoese Zerbi 49 - facebook.com facebook Pugilato, Rachele Calamanti di Ostia è la nuova campionessa regionale ift.tt/dZa3voh x.com