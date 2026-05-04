A Firenze, tre disegni risalenti al XVIII secolo provenienti dall’archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore saranno esposti a partire dall’8 maggio. L’evento si terrà alle 16 nella sala Brunelleschi del Centro Arte e...

Firenze, 4 maggio 2026 – L’8 maggio, dalle ore 16, presso la sala Brunelleschi del Centro Arte e Cultura sarà presentato al pubblico il restauro di tre disegni settecenteschi che fanno parte del cospicuo fondo dell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore, formatosi in quasi 720 anni di vita dell’istituzione fiorentina. Il restauro dei tre disegni - che rappresentano planimetrie e mappe di beni immobili dell'Opera relativi ai beni nel Casentino e ad un podere nella podesteria di Fiesole - è stato possibile grazie al finanziamento del Lions Club Ponte Vecchio. Durante la presentazione i disegni saranno esposti al pubblico nello spazio antistante la sala Brunelleschi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, esposti tre disegni del '700 dell’archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore

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