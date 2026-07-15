Una passerella verde lunga 25 metri Il bosco scavalcherà l’autostrada
È prevista una passerella verde lunga 25 metri che collegherà il Bosco delle Querce con un’area verde di via Della Roggia, attraversando l’autostrada Pedemontana. Il ponte ciclopedonale sarà caratterizzato da una copertura vegetale e avrà una larghezza di 25 metri. La struttura servirà a creare un collegamento pedonale e ciclabile tra le due zone, attraversando il tratto autostradale. I lavori sono in fase di progettazione e pianificazione.
Un ponte ciclopedonale, largo addirittura 25 metri, un manufatto che si caratterizzerà per la sua vegetazione: collegherà il Bosco delle Querce alla grande area verde di via Della Roggia oltrepassando l’autostrada Pedemontana. Lo ha ricordato Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, in occasione del cinquantesimo anniversario del disastro dell’Icmesa. Un richiamo fatto con tempismo: il Bosco delle Querce, l’area verde più importante e prestigiosa di Seveso, nasce infatti in quell’area che nel 1976 si era distinta quale zona più inquinata da diossina. "L’incidente dell’Icmesa è ancora vivo – ha affermato Roth – nella memoria di tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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