Una passerella verde lunga 25 metri Il bosco scavalcherà l’autostrada

Notizia in breve

È prevista una passerella verde lunga 25 metri che collegherà il Bosco delle Querce con un’area verde di via Della Roggia, attraversando l’autostrada Pedemontana. Il ponte ciclopedonale sarà caratterizzato da una copertura vegetale e avrà una larghezza di 25 metri. La struttura servirà a creare un collegamento pedonale e ciclabile tra le due zone, attraversando il tratto autostradale. I lavori sono in fase di progettazione e pianificazione.