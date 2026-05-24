Una tavolata lunga 100 metri per ritrovare il senso di comunità

Sabato sera, in via Giuseppe Di Vittorio a Salzano, si è svolta una cena di quartiere lunga 100 metri. L’evento ha coinvolto residenti di diverse età, da ieri e di oggi, che si sono riuniti per condividere un momento di socialità. Nessun intervento pubblico o ufficiale, solo una lunga tavolata per ritrovare il senso di comunità tra vicini di casa. La cena si è protratta fino a tarda sera, senza incidenti o problemi segnalati.

Ieri sera, sabato 23 maggio, in via Giuseppe Di Vittorio a Salzano, tra Ca’ Bozza e Roata, si è tenuta una grande cena di quartiere che ha unito residenti di ieri e di oggi. Per l’occasione la strada è stata chiusa al traffico e si è trasformata in una lunga tavolata di cento metri dove, dopo il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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