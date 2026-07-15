Ieri pomeriggio alle 16, davanti alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù, c’era uno striscione bianco in mezzo ad alcune moto moto. "Giulio, la senti?", c’era scritto, riferendosi al rombo dei motori con cui è stato salutato l’ingresso del feretro. E’ così che gli amici di Giulio Rafanelli hanno voluto rendere omaggio al giovane di 21 anni scomparso prematuramente lo scorso 5 luglio, in un terribile incidente stradale che lo ha visto coinvolto mentre tornava a casa in sella alla sua Kawasaki. Tanta la commozione, in una chiesa colma all’inverosimile: non poche le persone che non sono riuscite a trovare posto nella navata, ma che hanno sfidato l’afa estiva e le temperature da allerta pur di esserci e di poter dare l’ultimo saluto al ragazzo con la passione per le moto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una folla di ragazzi per Giulio. Chiesa stracolma e palloncini. Poi il rombo delle moto per l’amico

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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