In una chiesa di città, una folla si raccoglie in silenzio, mentre una classe della scuola media di via Ribolle canta una canzone allegra. Dopo il momento musicale, si svolge l’ultimo saluto alla bara, con un abbraccio collettivo. La comunità si stringe intorno alla famiglia della persona scomparsa, mentre i presenti rimangono in silenzio, tra lacrime e commozione.

Una classe, nella scuola media di via Ribolle, sta intonando una canzone allegra che dalle finestre attraversa la strada e arriva come un assurdo ossimoro sonoro fino al piazzale della chiesa di Ca’ Ossi, la San Pio X, dove sta per cominciare il funerale di Caterina Romualdi, la 23enne deceduta insieme all’amica Sirin Jaziri, 26 anni, nel terribile incidente di domenica notte in viale dell’Appennino. La sorella di Caterina, Angelica, anche lei a bordo dell’auto (e probabilmente alla guida) è invece ricoverata al Bufalini, in coma farmacologico. La fine della canzone rivela un silenzio surreale. Solo bisbigli. Singhiozzi trattenuti. Le lacrime scendono senza fare rumore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strazio e silenzio: "Ciao Caterina". Folla ammutolita in chiesa. Poi l’abbraccio d’addio alla bara

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