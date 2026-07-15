Una perizia ha stabilito che una diagnosi precoce non avrebbe migliorato le possibilità di sopravvivenza di Michele Merlo, il cantante deceduto nel 2021. Il prossimo 15 settembre è prevista la sentenza nel processo civile avviato dai familiari contro i medici coinvolti. Merlo, noto per la partecipazione a “Amici di Maria De Filippi”, aveva 28 anni al momento della morte. La perizia mette in discussione le ipotesi di intervento tempestivo.

Il prossimo 15 settembre è attesa la sentenza del processo civile intentato dai familiari di Michele Merlo, il giovane cantautore originario di Rosà, in provincia di Vicenza, noto al grande pubblico per aver partecipato tra i cantanti della sedicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Il cantautore è morto nel 2021 a soli 28 anni, stroncato da una leucemia fulminante. Nel procedimento risultano coinvolti il medico di base Pantaleo Vitaliano e l’Ulss 7 Pedemontana. Stando a quanto emerso dalla perizia del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice Stefania Caparello, presentata nel corso dell’udienza del 14 luglio mattina dinanzi al Tribunale di Vicenza, “le possibilità di sopravvivenza di Merlo sarebbero state notevolmente inferiori rispetto a quanto stimato nella prima perizia disposta nell’ambito del procedimento penale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una diagnosi anticipata non avrebbe garantito a Michele Merlo concrete possibilità di sopravvivenza”: la perizia che ribalta il caso del cantante

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