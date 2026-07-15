Morte di Michele Merlo ex talento di Amici la nuova perizia medico-legale | Aveva poche chance di sopravvivere

Notizia in breve

Una nuova perizia medico-legale ha confermato che Michele Merlo, ex concorrente di un talent musicale, aveva poche possibilità di sopravvivere alla leucemia fulminante che lo ha colpito nel 2021. La valutazione si basa su analisi recenti e conferma le condizioni di salute al momento del ricovero. La morte del 28enne ha riaperto il procedimento giudiziario aperto dopo il suo decesso.