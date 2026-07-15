Morte di Michele Merlo ex talento di Amici la nuova perizia medico-legale | Aveva poche chance di sopravvivere
Una nuova perizia medico-legale ha confermato che Michele Merlo, ex concorrente di un talent musicale, aveva poche possibilità di sopravvivere alla leucemia fulminante che lo ha colpito nel 2021. La valutazione si basa su analisi recenti e conferma le condizioni di salute al momento del ricovero. La morte del 28enne ha riaperto il procedimento giudiziario aperto dopo il suo decesso.
Un nuovo capitolo giudiziario riapre la ferita per la morte di Michele Merlo, il cantautore di Rosà e talento uscito dalla scuola di «Amici», stroncato nel 2021, a 28 anni, da una leucemia fulminante. Al centro della causa, che chiama in causa il medico di famiglia Pantaleo Vitaliano e l’Ulss 7 Pedemontana, c’è la perizia medico-legale disposta dal giudice del Tribunale di Vicenza Stefania Caparello. La relazione del consulente tecnico d’ufficio, chiamato a valutare le possibilità di salvezza del giovane in caso di diagnosi tempestiva, ribalta in parte le tesi precedenti. Secondo la nuova perizia, le chance di sopravvivenza di Merlo, morto al Maggiore di Bologna, sarebbero state inferiori rispetto a quanto stimato nel processo penale, che le riteneva elevate. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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Michele Merlo,Ucciso da un errore medico imperdonabile L'agonia di Michele e il silenzio della TV
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