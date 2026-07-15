Morte Michele Merlo arriva l'esito della nuova perizia legale | Aveva poche chance di sopravvivere

Notizia in breve

La perizia medico-legale sulla morte di un cantante nel 2021 ha concluso che, anche con una diagnosi precoce, non ci sarebbero state possibilità di salvarlo. La causa del decesso è stata attribuita a una leucemia fulminante. I genitori avevano sostenuto che un intervento tempestivo avrebbe potuto fare la differenza, ma il perito ha escluso questa possibilità.