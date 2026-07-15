Un soldato robot che sbarca da una nave senza equipaggio Cos’è successo in Ucraina

Notizia in breve

Un soldato robot è stato inviato su una nave senza equipaggio in Ucraina. L’operazione potrebbe rappresentare una novità nelle operazioni anfibie, poiché si è trattato di uno sbarco effettuato esclusivamente con sistemi non umani. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sulla durata dell’intervento. L’evento segna un possibile passo avanti nell’uso di tecnologie autonome in operazioni militari.