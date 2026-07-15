Un soldato robot che sbarca da una nave senza equipaggio Cos’è successo in Ucraina
Un soldato robot è stato inviato su una nave senza equipaggio in Ucraina. L’operazione potrebbe rappresentare una novità nelle operazioni anfibie, poiché si è trattato di uno sbarco effettuato esclusivamente con sistemi non umani. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sulla durata dell’intervento. L’evento segna un possibile passo avanti nell’uso di tecnologie autonome in operazioni militari.
L’Ucraina potrebbe aver scritto una nuova pagina nella storia delle operazioni anfibie, mettendo in atto un’operazione di sbarco impiegando solamente sistemi unmanned. Nelle scorse ore è stato diffuso un video che mostrerebbe un’azione condotta su quella che sembrerebbe essere la penisola di Kinburn, nell’area meridionale del Paese attualmente occupata dalle forze russe, nel quale un’imbarcazione di superficie senza equipaggio (Usv) e trasporta fino alla spiaggia un veicolo terrestre robotizzato (Ugv), che sembrerebbe essere un esemplare del Rys sviluppato dall’azienda ucraina Roboneers e armato con una mitragliatrice Pkt da 7,62 millimetri.... 🔗 Leggi su Formiche.net
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The First Robot Soldier is Here: Phantom MK-1 Deployed to Ukraine
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