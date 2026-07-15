La guerra ucraina senza umani | sul Dnipro sbarca il tank robot che sostituisce i marines

Una nave senza equipaggio ha sbarcato un tank robot autonomo nelle isole occupate dai russi lungo il fiume Dnipro. Il veicolo ha poi colpito e distrutto i bunker nemici, sostituendo i marines nelle operazioni di combattimento. Questo rappresenta un nuovo sviluppo nel conflitto, con l’uso di tecnologie autonome al servizio delle forze ucraine. La missione si inserisce in una serie di operazioni che impiegano sistemi senza pilota per attività di attacco e sorveglianza.

Nuovo primato di Kiev: una nave senza equipaggio ha sbarcato un cingolato da combattimento autonomo nelle isole occupate dai russi che è andato a distruggere i bunker nemici. Potrebbero farlo su grande scala in Crimea. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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