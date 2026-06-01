flotilla una nave ha raggiunto la striscia di gaza senza equipaggio

Una nave senza equipaggio ha raggiunto la Striscia di Gaza. Si tratta della Kasr-i-Sadabab, l'imbarcazione principale dell’ultima spedizione della Flotilla. La nave è arrivata nel porto di Gaza senza persone a bordo.

La Kasr-i-Sadabab, imbarcazione ammiraglia dell'ultima spedizione della Flotilla, è riuscita a raggiungere Gaza, seppur priva di membri dell'equipaggio. In un video ricondiviso dagli attivisti della missione umanitaria su Instagram, si vedono i civili della Striscia radunati sulla costa di Al-Mawasi, nel sud di Gaza, mentre cercano di recuperare tutto ciò che potrebbe ancora essere utilizzato. A causa della grave carenza di elettricità, carburante e beni primari, la clip mostra le famiglie sfollate che tentano di recuperare pannelli solari e altri componenti da poter sfruttare a bordo dell'imbarcazione naufragata su cui, durante la spedizione, si trovavano anche il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato M5s Dario Carotenuto 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Flotilla, la Global Sumud è salpata dalla Sicilia alla volta di Gaza

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