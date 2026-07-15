Un record europeo nell’agricoltura green

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Distretto Biologico delle Marche, riconosciuto ufficialmente dalla Regione nel dicembre 2021, ha raggiunto un record europeo nell’ambito dell’agricoltura sostenibile. Si tratta di una cooperativa a mutualità prevalente, costituita da imprese agricole biologiche locali e organizzazioni professionali del settore. La sua creazione ha coinvolto diverse realtà agricole della regione, con l’obiettivo di promuovere pratiche di agricoltura biologica e sostenibile.

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Il Distretto Biologico delle Marche, ufficialmente riconosciuto dalla Regione Marche nel dicembre 2021, è una società cooperativa a mutualità prevalente, nata su iniziativa delle imprese agricole biologiche regionali e delle principali organizzazioni professionali agricole. Vi aderiscono oltre 2 mila imprese agricole biologiche del territorio, che rappresentano circa il 75% della superficie agricola utilizzabile regionale. "Il prossimo obiettivo – spiega il presidente del distretto, Andrea Passacantando – è quello di aggregare tutte le aziende biologiche marchigiane e favorire la conversione di nuove aziende al metodo di produzione biologico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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