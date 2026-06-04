Green economy | record di 5,8 milioni di occupati nell’UE nel 2023

Nel 2023, l'Unione Europea ha raggiunto i 5,8 milioni di occupati nel settore della green economy, segnando un record. La crescita maggiore si registra nel settore dell’energia rinnovabile, che ha visto un raddoppio degli occupati. La produzione di energia da fonti sostenibili ha contribuito in modo significativo all’aumento dei posti di lavoro verdi, trainando l'espansione complessiva del settore.

Quale settore sta guidando l'esplosione di nuovi posti di lavoro verdi?. Come ha fatto la produzione di energia rinnovabile a raddoppiare gli addetti?. Perché la gestione dei rifiuti è diventata un pilastro occupazionale europeo?. Cosa sta trasformando radicalmente le competenze richieste nel mercato del lavoro?.? In Breve Settore costruzioni cresciuto dell'11% annuo passando da 0,7 a 1,6 milioni di addetti.. Energia rinnovabile registra il picco di crescita percentuale con un +79% in nove anni.. Gestione rifiuti guida i numeri assoluti con 0,9 milioni di lavoratori nel 2023.. Manifattura green raggiunge 1 milione di occupati con crescita media del 5% annuo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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