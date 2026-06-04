Oscar Green 2026 | parte la sfida per i nuovi volti dell’agricoltura

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata la competizione Oscar Green 2026, dedicata ai nuovi volti dell’agricoltura. Il bando prevede quattro categorie di partecipazione, tra cui innovazione, sostenibilità, giovani e territori. I partecipanti devono presentare progetti che evidenzino il ruolo dei social media nella comunicazione aziendale e nel promuovere le pratiche agricole. La selezione si basa sui contenuti inviati e sulla capacità di coinvolgimento attraverso i canali digitali.

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Quali sono le quattro categorie specifiche per partecipare al bando?. Come possono i social media trasformare la comunicazione di un'azienda agricola?. Chi può vincere il nuovo premio dedicato agli istituti tecnici agrari?. Cosa deve fare un giovane imprenditore per ottenere il riconoscimento nazionale?.? In Breve Scadenza candidature fissata per lunedì 29 giugno 2026 tramite sito o sedi Coldiretti.. Tema Giovani Oggi promosso da Coldiretti Lombardia per valorizzare le realtà territoriali.. Premi speciali Agri-Influencer e Scuole di oggi rivolti a social media e istituti agrari.. Quattro categorie specifiche premiano filiera corta, digitale, inclusione sociale e visione strategica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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