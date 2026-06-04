Oscar Green 2026 | parte la sfida per i nuovi volti dell’agricoltura

Notizia in breve

È iniziata la competizione Oscar Green 2026, dedicata ai nuovi volti dell’agricoltura. Il bando prevede quattro categorie di partecipazione, tra cui innovazione, sostenibilità, giovani e territori. I partecipanti devono presentare progetti che evidenzino il ruolo dei social media nella comunicazione aziendale e nel promuovere le pratiche agricole. La selezione si basa sui contenuti inviati e sulla capacità di coinvolgimento attraverso i canali digitali.