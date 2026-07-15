Un pulmino con personale sociosanitario specializzato sta iniziando a circolare nella pianura bergamasca. L’obiettivo è offrire informazioni e servizi sanitari contro le dipendenze, in particolare nelle aree di ritrovo dei giovani. Il progetto, promosso dall’associazione di genitori antidroga, è partito a fine agosto e mira a contrastare lo spaccio attraverso un’azione di presenza diretta nei luoghi frequentati dai giovani.

PONTIROLO NUOVO (Bergamo) Si fa sempre più incisiva la lotta di Aga (Associazione genitori antidroga) contro lo spaccio. Da fine agosto un pulmino, con personale sociosanitario specializzato, girerà nella pianura bergamasca, con l’obiettivo di fornire materiale e prestazioni sanitarie. Allo stesso tempo, di agganciare ragazzi con problemi di droga per sensibilizzarli a una scelta di vita più sana e all’inizio di un percorso di recupero. Questo il progetto Punto di incontro mobile, che Aga come ente capofila, Asst Bergamo Ovest e il Comune di Treviglio come partner si apprestano ad avviare dopo aver avuto accesso ai fondi europei messi a disposizione attraverso un bando regionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un pulmino contro le dipendenze. Il progetto dei genitori antidroga nei luoghi di ritrovo dei giovani

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