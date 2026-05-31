Le scuole adotteranno misure specifiche per ridurre l’uso delle sigarette elettroniche tra i giovani, anche attraverso programmi educativi e controlli. Il Ministero interverrà con azioni mirate per contrastare il consumo di tabacco, senza entrare nel dettaglio delle modalità adottate. Le iniziative si concentrano su ambienti scolastici e luoghi sociali frequentati dai giovani, con l’obiettivo di limitare l’uso di prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche.

? Punti chiave Come agiranno le scuole per limitare l'uso delle sigarette elettroniche?. Dove interverrà il Ministero per colpire il consumo di tabacco?. Chi dovrà collaborare con le istituzioni per proteggere gli studenti?. Perché il nuovo piano punta sui luoghi di aggregazione sociale?.? In Breve Strategia integrata prevista nel Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031. Intervento coordinato tra scuole e luoghi di aggregazione sociale dei giovani. Monitoraggio specifico su sigarette tradizionali e dispositivi elettronici per studenti. Collaborazione tra educatori e famiglie per la prevenzione territoriale quotidiana. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 pone l’accento sulla protezione dei giovani dal fumo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo Piano Salute: scuola e luoghi sociali contro il fumo dei giovani

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COMUNE, PRESENTATO PIANO VALORIZZAZIONE 20 IMMOBILI IN DISUSO

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