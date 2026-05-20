Il progetto dei Guardiani del territorio contro la retorica dei giovani ambientalisti ma naif

Un nuovo progetto, denominato “Guardiani del territorio”, si propone di affrontare e contrastare le posizioni espresse dai giovani ambientalisti, spesso giudicate troppo semplicistiche e superficiali. Il dibattito pubblico si concentra sulla percezione che i giovani manifestino una sensibilità verso le questioni ambientali, ma siano incapaci di approfondire le tematiche o di proporre soluzioni concrete. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulla maturità delle opinioni e delle azioni di questa fascia di età in relazione all’ambiente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui