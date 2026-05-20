Il progetto dei Guardiani del territorio contro la retorica dei giovani ambientalisti ma naif

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto, denominato “Guardiani del territorio”, si propone di affrontare e contrastare le posizioni espresse dai giovani ambientalisti, spesso giudicate troppo semplicistiche e superficiali. Il dibattito pubblico si concentra sulla percezione che i giovani manifestino una sensibilità verso le questioni ambientali, ma siano incapaci di approfondire le tematiche o di proporre soluzioni concrete. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulla maturità delle opinioni e delle azioni di questa fascia di età in relazione all’ambiente.

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Costituisce un luogo comune, in vero anche piuttosto stucchevole, continuare a ripetere che i cosiddetti “giovani” manifestano sì un’apprezzabile sensibilità verso i temi ambientali, ma sono sostanzialmente incapaci di andare molto oltre un’emotività naif ed epidermica. Procedere diversamente implicherebbe per loro studio ed impegno che Gli Sdraiati, per dirla con l’ironia dell’imperdibile libro di Michele Serra, non sanno proprio cosa siano. Il riconoscimento è venuto dall’università di Padova che in un convegno di una giornata tenuto presso il Palazzo Bo, sua prestigiosa sede storica, ha concesso lo spazio a ben tre interventi di studenti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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