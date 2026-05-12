Un posto al sole le anticipazioni del 13 maggio 2026 | esplode la tensione tra Ornella e Raffaele

Da dilei.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 13 maggio 2026 torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la soap di Rai 3 in onda dal 1996. Tra i protagonisti, Ornella e Raffaele, sono al centro di una scena in cui la tensione tra i due personaggi si fa evidente. La puntata promette momenti di confronto tra i personaggi principali, consolidando la presenza stabile della serie nel palinsesto della rete.

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Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026. Nella puntata precedente del 12 maggio 2026. Manuela si avvicina sempre di più a suo padre, mentre Micaela si sente tradita dalle iniziative della gemella. Serena prosegue nel tentativo di scoprire la verità su quanto sia realmente accaduto tra Maurizio e Monica.🔗 Leggi su Dilei.it

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