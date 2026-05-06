Il 7 maggio 2026 torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la soap di Rai 3 in onda dal 1996. La serie continua a essere tra le preferite del pubblico e questa sera propone nuove dinamiche tra i personaggi di Vanni e Ornella. La narrazione si concentra su alcuni sviluppi nelle relazioni tra i protagonisti, mantenendo l’attenzione su eventi e scambi di battute tra i personaggi principali.

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026. Nella puntata precedente del 6 maggio 2026. Mercoledì 6 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Il confronto inatteso tra Anna e Gianluca sotto casa, ascoltato da Alberto, riapre ferite mai rimarginate e spinge Gianluca a isolarsi, facendo temere al padre una nuova ricaduta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 7 maggio 2026: complicità tra Vanni e Ornella

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