Un Posto al Sole anticipazioni 16 luglio | Gianluca a un passo dal baratro Anna in crisi
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Aiutati da Serena e Filippo, Niko e Rossella hanno trovato una soluzione per aiutare Jimmy. Intanto a Palazzo Palladini, Giulia e Luca sono pronti ad aiutare Alberto con Gianluca, anche se il ragazzo potrebbe già essere nei guai. Nell' episodio di giovedì 16 luglio di Un Posto al Sole vedremo questo e molto altro, passando anche dal confronto tra Ornella e Viola sui sentimenti della madre. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un posto al sole, anticipazioni 17 luglio: Rossella va in Calabria, Gianluca sconvolto
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: Gianluca scopre la tresca tra Alberto e Anna
Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 10 luglio: Anna e Alberto pronti a stare insieme, mentre Gianluca ignora tutto
Temi più discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni 6-10 luglio: Damiano protegge Eduardo, Diego perde il controllo per Lorenza; Un posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 luglio; Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026: Alberto e Anna scoperti da Gianluca; Un Posto al Sole, le anticipazioni di martedì 7 luglio: Grillo forse non è il solo ad indagare sul furto.
Un Posto al Sole, le anticipazioni di martedì 14 luglio: Stella disperata, Eduardo non sarà mai suo facebook
Un posto al sole, trame 15 luglio #anticipazioni #15luglio #upas #unpostoalsole x.com
Anticipazioni Un Posto al Sole dal 20 al 24 luglio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it
Un Posto al Sole dal 20 al 24 luglio 2026: Micaela vuole che Jimmy viva con leiMicaela scende in campo per riprendersi Jimmy mentre per Rossella e Nunzio la vacanza in Calabria diventa complicata. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nella Soap di Rai3 con le anticipazioni com ... comingsoon.it
[SPOILER] Un Posto al Sole: anticipazioni dal 13 al 17 luglio! Gianluca scopre di suo padre e Anna reddit