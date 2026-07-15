Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Aiutati da Serena e Filippo, Niko e Rossella hanno trovato una soluzione per aiutare Jimmy. Intanto a Palazzo Palladini, Giulia e Luca sono pronti ad aiutare Alberto con Gianluca, anche se il ragazzo potrebbe già essere nei guai. Nell' episodio di giovedì 16 luglio di Un Posto al Sole vedremo questo e molto altro, passando anche dal confronto tra Ornella e Viola sui sentimenti della madre. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 16 luglio: Gianluca a un passo dal baratro, Anna in crisi

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Un posto al sole, anticipazioni 17 luglio: Rossella va in Calabria, Gianluca sconvolto

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